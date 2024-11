PF investiga ataque fracassado ao STF

As autoridades investigam, nesta quinta-feira (14), as motivações do ataque com explosivos ocorrido na véspera contra o Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília, que disparou alarmes poucos dias antes da reunião de cúpula do G20.

O homem que tentou entrar no STF na noite de quarta-feira com explosivos presos ao corpo morreu no ataque e seu corpo foi retirado na manhã desta quinta-feira em frente ao prédio, coberto por um saco preto, confirmou a AFP.

A polícia o identificou como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos, que foi candidato a vereador pelo Partido Liberal (PL) do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais de 2020.