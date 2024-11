Ele disse que foi a Brasília a passeio, afirma irmã do autor das explosões

Francisco Wanderley Luiz, o homem que detonou bombas na praça dos Três Poderes, em Brasília, dizia à família ter ido a Brasília a passeio, de acordo com sua irmã, Maria Irlete Luiz.

O que aconteceu

Ao UOL, ela se diz "surpresa" com os atos praticados pelo irmão. Wanderley Luiz era de Rio do Sul (SC) e havia se mudado para Brasília há cerca de quatro meses. Dizia a Maria que a intenção era passear com um de seus filhos.

A mulher afirma estar chocada com a situação. Em conversa ao telefone, disse nunca ter imaginado que seu irmão estivesse envolvido no caso.