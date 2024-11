BB diz ter feito dever de casa de buscar diversificação em captação para o agro

Rio, 14 - A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, afirmou nesta quinta-feira, 14, que o banco fez o "dever de casa" na diversificação de fontes de captação para o crédito agro. Isso inclui uma busca por captações no exterior, com multilaterais, para financiar operações sustentáveis."A poupança do BB é voltada para o agro, o custo de captação não muda (com a alta da Selic), e temos buscado captação no exterior", afirmou Tarciana, em coletiva de imprensa para comentar os resultados do banco no terceiro trimestre.O vice-presidente de Controles Internos e Gestão de Riscos, Felipe Prince, afirmou que o impacto negativo da restrição das regras para a emissão de letras de crédito do agronegócio (LCA) se dissipou ainda no primeiro semestre. "A demanda pela nossa LCA voltou a ser bastante forte, independente da carência. Não tivemos pressão no custo", afirmou.Tarciana disse que o BB investiu há alguns anos em uma rede de atendimento ao investidor de alta renda, inclusive do agro, o que o conscientizou sobre as LCAs, e ajudou a reduzir os impactos das mudanças de regra.*O repórter viajou a convite do Banco do Brasil