Trump forma equipe de governo com foco na lealdade pessoal

Segundo a imprensa, ele escolhe seus aliados assistindo às intervenções televisivas dos candidatos.

O primeiro mandato do republicano, entre 2017 e 2021, registrou uma sucessão de demissões espetaculares.

Vários ex-conselheiros ou secretários, como John Bolton, se viraram contra o bilionário posteriormente.

Desta vez, o 45º e futuro 47º presidente dos Estados Unidos privilegia personalidades que, às vezes, não têm experiência no aparato do Estado, mas que lhe foram leais incondicionalmente.

Como Elon Musk, que vai liderar um departamento para cortar gastos públicos e promover a desregulamentação.

O homem mais rico do mundo dedicou toda sua energia à campanha, bombardeando seus milhões de seguidores no X (antigo Twitter), sua rede social, com mensagens a favor do republicano.