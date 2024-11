À espera de Trump, um G20 dividido busca o diálogo no Rio de Janeiro

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, líder do Sul global e aliado do Ocidente, pretende utilizar sua longa experiência diplomática para mostrar que ainda é possível apostar no multilateralismo.

E isso apesar da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, que anuncia uma nova guinada isolacionista e o risco de guerras comerciais a partir do próximo ano.

A maior economia mundial estará representada por Joe Biden, no ocaso de seu mandato. Antes de desembarcar na 'cidade maravilhosa', ele fará uma escala no domingo na Amazônia brasileira para defender a luta contra as mudanças climáticas.

- Com Milei e Xi, sem Putin -

A reunião de cúpula acontece ao mesmo tempo que a COP29 em Baku (Azerbaijão), ao final de um ano em que as crises climáticas afetaram o mundo mais do que nunca. O Brasil sofreu com inundações, secas e incêndios florestais.

A Argentina retirou sua delegação da COP29 por ordem do governo do presidente ultraliberal Javier Milei, um cético sobre as mudanças climáticas e aliado de Trump que comparecerá a seu primeiro encontro do G20.