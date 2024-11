'Potencialmente catastrófico', supertufão Man-yi toca o solo nas Filipinas

O supertufão Man-yi, que pode ter um impacto "potencialmente catastrófico" nas Filipinas, tocou o solo no arquipélago neste sábado (16), provocando ondas de até 14 metros de altura, segundo o órgão meteorológico estatal.

Mais de 650.000 pessoas fugiram de suas casas para evitar o impacto de um fenômeno meteorológico com ventos que, às 21h40 (10h40 de Brasília), alcançavam 195 quilômetros por hora no município de Catanduanes, na região de Bicol, em frente a Luzon, a principal ilha do arquipélago.

A tempestade, a sexta a atingir as Filipinas no último mês, ameaça milhões de habitantes. Pelo menos 163 pessoas morreram nas tempestades anteriores, que deixaram milhares de desabrigados, destruíram colheitas e dizimaram rebanhos.