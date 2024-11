Barroso afirma que atentado a bomba ao STF foi ato 'tipicamente terrorista'

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que o atentado a bomba contra a sede da Corte na praça dos Três Poderes foi um ato "tipicamente terrorista".

O que aconteceu

Barroso classificou o episódio como algo de "imensa gravidade" e que precisa ser apurado se foi um ato isolado ou se o autor do ataque faz parte de um algum grupo criminoso. "Foi um ato tipicamente terrorista, que infelizmente se insere numa cadeia que vem de longe, de busca de desacreditar as instituições, ofender as pessoas", declarou em entrevista à CNBC Brasil, neste domingo (17).

Presidente do STF ressaltou que o ataque é resultado da "perda de civilidade" que assolou o Brasil "nos últimos tempos", e criticou pedidos de anistia para os presos no atentado de 8 de janeiro de 2023 aos Três Poderes. Embora destaque que esse é um tema para ser debatido pelos parlamentares no Congresso, o ministro disse ser "um pouco contraditório perdoar antes sequer de julgar".