Bombardeios israelenses no sul do Líbano deixam 11 mortos e 48 feridos

Onze pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas neste domingo (17) nos bombardeios israelenses em localidades da região de Tiro, no sul do Líbano, onde o Hezbollah está fortemente presente, anunciou o Ministério da Saúde libanês.

"Os bombardeios do inimigo israelense nos vilarejos do distrito de Tiro deixaram onze mortos e 48 feridos", informou a pasta.

Israel está em guerra aberta com o movimento islamista libanês há quase dois meses. O objetivo é neutralizar a milícia pró-iraniana para permitir o retorno dos habitantes deslocados do norte de Israel, na fronteira com o sul do Líbano.