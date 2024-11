Casos de ansiedade fazem Fuvest criar protocolo para atender candidatos em 2025

A alta quantidade de estudantes que apresentaram quadros de ansiedade na atual edição da prova Fuvest, realizada neste domingo, 17, fez a fundação responsável pelo vestibular adotar, a partir do ano que vem, medidas para tentar oferecer alívio e conforto mental aos candidatos.

"Tivemos muitos casos de ansiedade dos candidatos. Isso demonstra uma circunstância nova, com a qual temos lidado nos últimos anos", disse o diretor executivo da Fuvest, Gustavo Ferraz de Campos Monaco, em coletiva de imprensa feita após a aplicação do exame.

Entre as estratégias, está prevista a organização de rodas de conversas e o treinamento de técnicas para manejar e aliviar a angústia pré-prova e durante a realização do teste.

Segundo o diretor, a Fuvest firmou uma parceria com o Instituto de Psicologia da USP para atender, de forma online, todos os estudantes que desejaram um atendimento psicológico. A solicitação para a consulta deverá ser feita logo na ficha de inscrição para a prova.

"A ideia é que nos deixemos, na ficha de inscrição, a possibilidade do candidato requerer a participação nessas rodas de conversas, que vão ser organizadas por alunos e professores de pós-graduação do Instituto de Psicologia da USP, daqui de São Paulo", explicou Monaco.

"Nessas rodas de conversas vão ser abordados temas como lidar com a ansiedade, como ligar com a pressão etc", acrescentou o diretor, que ressaltou que, todos que fizerem a requisição, terão um atendimento garantido. "Vão ser encontros online e vão ser disponíveis para todos os candidatos que desejarem.

Menor índice de abstenção da história na primeira fase

O gabarito oficial da primeira fase do vestibular 2025 foi divulgado pela Fuvest na noite deste domingo, 17. Ao todo, 107.330 pessoas se inscreveram para o processo seletivo. Confira o gabarito neste link.

Segundo a Fundação, o índice de abstenção foi de 7,48% - o menor da história dessa prova.

Este ano, a Universidade de São Paulo (USP) oferece 8.147 vagas distribuídas entre ampla concorrência, egressos de escola pública e pessoas egressas de escolas públicas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas.

O exame teve 5 horas de duração e foi aplicado em 32 cidades do estado de São Paulo. Os estudantes tiveram que responder a 90 questões de conhecimentos gerais e múltipla escolha. A prova abordou questões sobre mudanças climáticas, abordou questões de política internacional em charge de Donald Trump criticando imigrantes e ainda usou canções de Taylor Swift, da banda R.E.M e de Ary Barroso.

Medicina segue como curso mais disputado

Como em anos anteriores, cursos na área de saúde continuam sendo altamente procurados, o que reflete uma tendência de mercado de trabalho voltada para a saúde, bem-estar e saúde mental, segundo a USP.

Medicina permanece como o curso mais concorrido, com uma relação de 96,5 candidatos por vaga, uma diminuição em relação ao ano passado, quando a relação era de 117,6.

Calendário Fuvest 2025

- 2ª Fase Fuvest 2025: 15/12 e 16/12/2024

- Provas de competências específicas: entre 09/12/2024 e 09/01/2025, a depender da carreira

- Divulgação do resultado da Fuvest 2025: 24/01/2025