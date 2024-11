Janja diz que não tem gabinete de primeira-dama por 'machismo'

A primeira-dama Janja Silva afirmou que considera "machismo" o fato de não ter direito a um gabinete formal, como acontece com o presidente Lula (PT) e outras autoridades.

O que aconteceu

"Se eu quiser produzir uma carta ou alguma coisa, eu pago do meu bolso", disse Janja. Em entrevista à CNN transmitida neste domingo (17), ela citou os exemplos dos Estados Unidos, do México e do Paraguai, que contam com estruturas desse tipo para primeiras-damas.