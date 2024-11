Recuo da Argentina em ação contra fome pega delegações de surpresa

A mudança de atitude da Argentina em relação à iniciativa do presidente Lula de criar uma ação para erradicar a fome surpreendeu as delegações do G20. O presidente Javier Milei decidiu ingressar no programa na última hora, após o lançamento oficial do projeto.

O UOL antecipou que a Argentina havia sido o único país entre os que integram o G20 a não assinar o documento, lançado oficialmente na manhã desta segunda (18). Batizado de Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, resgata um plano de Lula iniciado em 2004.

Até a tarde do domingo (17), véspera do início da cúpula do G20, o governo federal contava com a Argentina na aliança. O tema seguia sendo analisado pelo governo argentino, mas não havia uma sinalização contrária.