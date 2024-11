Lula lança aliança contra a fome para 'acabar com essa chaga que envergonha a humanidade'

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, lançou nesta segunda-feira (18) uma aliança global contra a fome para acabar com esta "chaga que envergonha a humanidade", ao abrir a cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

Um total de 81 países participarão desta aliança, uma prioridade da presidência brasileira do G20, disse Lula perante os líderes mundiais que durante dois dias também discutirão o aquecimento climático e as guerras na Ucrânia e em Gaza.

