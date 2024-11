Federer a Nadal: 'Tenho algumas cosias a compartilhar antes de me emocionar'

Nadal fará o primeiro dos três jogos do confronto - haverá um segundo jogo de simples e, se necessário para desempate, um terceiro de duplas.

"Vamos, Rafa! Enquanto você se prepara para se aposentar do tênis, tenho algumas coisas para compartilhar antes de me emocionar", começa Federer em sua carta.

- 'Entrando no quintal de sua casa' -

"Comecemos pelo óbvio: você me ganhou muito, mais do que eu pude ganhar de você. Você me desafiou de maneiras que mais ninguém poderia. No saibro, senti que estava entrando no quintal de sua casa", acrescentou.

"Você me fez trabalhar mais duro do que jamais pensei que poderia fazer sozinho para me manter firme. Você me fez reimaginar meu jogo, chegando inclusive ao ponto de mudar o tamanho da minha raquete, esperando obter alguma vantagem", continuou.

Federer, que se aposentou em 2022, construiu com Nadal uma das melhores rivalidades da história do esporte.