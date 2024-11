PF: Plano para matar Lula foi impresso no Planalto, onde Bolsonaro estava

Moraes derrubou sigilo do documento. As informações constam na decisão tornada pública pelo ministro do STF Alexandre de Moraes nesta terça-feira (19).

Em relação à participação de Mario Fernandes, a PF encontrou outros dois documentos. O primeiro deles diz respeito a uma minuta de instituição de um "Gabinete Institucional de Gestão da Crise" e outro documento com "fundo em cor amarela e com menos nomes". "Também em relação a este documento foram observadas circunstâncias que, segundo a Polícia Federal, sugerem a possível impressão do documento em 16 de dezembro de 2022, no Palácio do Planalto", escreveu Moraes na decisão.

Outro lado: a reportagem enviou mensagem para o advogado Fábio Wajngarten, assessor do ex-presidente Bolsonaro, e aguarda um posicionamento.

Fica evidenciado que no dia 06/12/2022, no horário em que o Secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, general Mario Fernandes, imprimiu o documento "Plj.docx" (18hs09min), possivelmente relacionado ao planejamento operacional da ação clandestina para prender/executar o ministro Alexandre de Moraes e assassinar o presidente e vice-presidente eleitos Lula e Geraldo Alckmin, o então presidente da República Jair Bolsonaro também estava no Palácio do Planalto. No mesmo período, verificou-se também a presença concomitante, na região do palácio do Planalto, de Mauro Cid e Rafael de Oliveira.

Trecho da investigação da PF, em decisão assinada por Moraes

Militares foram presos hoje

A Polícia Federal prendeu preventivamente na manhã de hoje (19) quatro militares das Forças Especiais, os chamados "kids pretos", e um policial federal suspeitos de envolvimento num plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022 que incluía a execução de Lula, Alckmin e Moraes, que era alvo de monitoramento à época.