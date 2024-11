PF: General com plano para matar Lula 'assessorou' Bolsonaro após derrota

A PF recuperou conversas de Fernandes com Cid que indicam que o general "assessorou" Bolsonaro para dar seu primeiro discurso após a derrota para Lula em 2022. O ex-presidente ficou recluso após o segundo turno e só falou com apoiadores do cercadinho do Alvorada no dia 9 de dezembro. Mensagem de Fernandes para Cid no mesmo dia comemora o fato e aponta que o discurso teria sido uma sugestão do próprio general.

Em sua delação, Cid disse que Fernandes relatou a ele o encontro com Bolsonaro no dia 8 de dezembro, na véspera do pronunciamento. À PF, o delator afirmou que Fernandes teria transmitido a Bolsonaro seu receio de que o golpe demorasse a ser concretizado, levando ao risco de que a tentativa fosse frustrada. Ele também teria afirmado ser o elo com os manifestantes, incluindo representantes do agronegócio e dos caminhoneiros, grupos que estavam na linha de frente das manifestações em frente aos quartéis-generais em 2022.

"Força, Cid. Meu amigo, muito bacana o presidente ter ido lá na frente ali no Alvorada e ter se pronunciado, cara. Que bacana que ele aceitou aí o nosso assessoramento. Porra, deu a cara pro público dele, pra galera que confia, acredita nele até a morte. Foi muito bacana mesmo, cara. Todo mundo vibrando. Transmite isso pra ele. E vou te colocar aqui abaixo um texto que eu recebi do Lucão, que é o Duílio, que é um caminhoneiro famoso aí pra caramba, que tá lá no QG já há mais de 30 dias. E aí possa, ele se emocionou, tava com a família aí, e assistiu hoje lá in loco, presencialmente, as palavras do presidente, cara. Olha aqui, o texto abaixo que ele mandou. Se tu avaliar que é coerente, mostra pro presidente também, cara. Força!

Mensagem do general Mario Fernandes para Mauro Cid em 9 de dezembro de 2022

Foi nos equipamentos eletrônicos de Fernandes que a PF encontrou planos para assassinar Lula, Alckmin e Moraes e também para instituir um "gabinete institucional" após a morte deles. Segundo a PF, os documentos indicam que a operação ocorreria no dia 15 de dezembro de 2022, três dias após a diplomação de Lula. Na sequência, no dia 16, seria instaurado um "Gabinete Institucional de Gestão de Crise" institucional". A PF chegou a mapear que ao menos um dos militares investigados esteve nas imediações da residência oficial de Alexandre de Moraes na véspera da data em que estava prevista a execução no plano golpista.

PF aponta que plano era detalhado e que foi impresso por Fernandes no Planalto no dia 9 de novembro e depois levado ao Alvorada. Chamado de "Punhal Verde Amarelo" plano tinha detalhes como reconhecimento operacional, número de pessoas e recursos necessários para a execução das autoridades, que segundo a PF eram identificadas pelos apelidos "Jeca" (Lula) e "Joca" (Alckmin).