Xi Jinping se reúne com alemão Scholz à margem do G20

O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se com o chanceler alemão, Olaf Scholz, nesta terça-feira (19), à margem da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, informou a imprensa estatal chinesa.

A última reunião entre os dois líderes foi em abril, em Pequim, quando Scholz pressionou Xi a usar sua influência sobre a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia.

Uma fonte do governo alemão disse à AFP na semana passada que os dois líderes planejavam abordar as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, as relações entre a Alemanha e a China e as condições para um comércio global justo.