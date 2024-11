No G20, Lula diz que 'desigualdade fomenta ódio, extremismo e violência'

O presidente Lula afirmou que a desigualdade fomenta o "ódio, extermismo e violência". Lula discursou no segundo dia da Cúpula de Líderes do G20, no Rio, nesta terça-feira (19).

O que aconteceu

Lula disse que a riqueza gerada não chega aos mais necessitados. Segundo Lula, "a globalização neoliberal fracassou".