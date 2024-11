Ex-secretário do governo Bolsonaro e ligados a Cid: quem são os alvos da PF

A Polícia Federal prendeu nesta terça-feira (19) quatro militares do Exército e um policial federal suspeitos de elaborar um plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes em dezembro de 2022.

O que aconteceu

Os alvos do Exército são três militares da ativa e um da reserva. O único reservista é o general Mario Fernandes, que foi secretário-executivo do ministro Luiz Eduardo Ramos (Secretaria-Geral da Presidência) no governo de Jair Bolsonaro (PL) e chegou a ser ministro interino. Os da ativa são três militares no posto de tenente-coronel: Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo.

O general Mario Fernandes também foi assessor do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ), ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Depois de entrar para a reserva, em 2020, Fernandes ocupou postos no governo Bolsonaro de outubro daquele ano até o fim do governo, em dezembro de 2022. Em março de 2023, foi contratado pelo gabinete de Pazuello e ficou no cargo por um ano, até março de 2024.