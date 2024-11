Depois do G20, Lula recebe Xi para aproximar ainda mais Brasil e China

O Brasil buscará diversificar suas exportações "com produtos brasileiros com maior valor agregado", disse o secretário para a Ásia Pacífico do Itamaraty, Eduardo Paes Saboia.

Com US$ 160 bilhões (cerca de R$ 923,7 bilhões na cotação atual) em transações bilaterais em 2023, a China é o maior parceiro comercial do Brasil.

O Brasil, uma potência agrícola, envia soja e outras matérias-primas para a China, enquanto o país asiático vende semicondutores, telefones, veículos e medicamentos.

Xi se reunirá com Lula no Palácio da Alvorada, sob forte presença policial, uma semana depois de um indivíduo ter cometido o que a polícia investiga como uma "ação terrorista" ao se detonar com explosivos em frente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Os parceiros do grupo Brics farão então uma declaração conjunta, antes de realizarem um jantar na sede do Itamaraty.

- "Sul Global em ascensão" -

O encontro entre os líderes da China e do Brasil, segundo e sétimo países em população do mundo, respectivamente, ocorre em um contexto internacional complicado, demonstrado pelos tímidos progressos alcançados pela cúpula do G20 relacionados às guerras na Ucrânia e no Oriente Médio e à questão climática.