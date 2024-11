Funeral do cantor Liam Payne acontecerá nesta quarta-feira, segundo a imprensa britânica

O funeral de Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, morto no mês passado após cair da varanda do seu quarto de hotel em Buenos Aires, acontecerá nesta quarta-feira (20), anunciou a imprensa britânica.

Payne foi encontrado morto no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, na capital argentina.

Sua morte, aos 31 anos, gerou uma onda de mensagens de condolências de familiares, ex-companheiros de banda e fãs, com milhares de pessoas se reunindo em cidades ao redor do mundo para homenageá-lo.