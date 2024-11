Governo francês denuncia bloqueios de agricultores no terceiro dia de protestos

O governo francês denunciou, nesta quarta-feira (20), os danos "inaceitáveis" e os bloqueios de estradas durante os protestos agrícolas na França, especialmente no sudoeste do país e na fronteira com a Espanha.

"Não é razoável e não beneficia a causa agrícola", disse a ministra da Agricultura, Annie Genevard, ao canal France 2, enquanto a França vive um terceiro dia de protestos, especialmente contra o acordo entre a UE e o Mercosul.

Genevard denuncia especificamente as ações do sindicato da Coordenação Rural na noite de terça-feira, que causaram "danos e bloqueios na fronteira espanhola" e que podem deteriorar, na sua opinião, a "simpatia" dos franceses pela sua causa.