Invasão russa da Ucrânia é 'desastre vergonhoso para a humanidade', lamenta o papa

O papa Francisco comentou, nesta quarta-feira (20), sobre os mil dias desde o início da invasão russa da Ucrânia, qualificando como um "aniversário trágico" e "um desastre vergonhoso para a humanidade", na presença da primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska.

"Ontem marcou mil dias desde a invasão da Ucrânia. Um aniversário trágico para as vítimas e as destruições que causou", declarou o papa argentino no final da sua audiência geral semanal no Vaticano.

"Mas ao mesmo tempo é um desastre vergonhoso para toda a humanidade", acrescentou diante dos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, entre eles Olena Zelenska junto com as primeiras-damas da Armênia, Lituânia e Sérvia.