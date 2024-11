Em Brasília, Xi e Lula falam de Rota da Seda e relação pós-vitória de Trump

A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Só de janeiro a outubro de 2024, foram exportados US$ 83,4 bilhões em bens e importados US$ 52,9 bilhões, um negócio total de US$ 136,3 bilhões, com superávit de US$ 30,5 bilhões para o Brasil.

No Brasil desde o início da semana, Xi chegou à capital federal na tarde desta terça (19), direto do G20. Com Lula ainda no Rio, ele foi recebido pelos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) na base aérea de Brasília.

Debater Rota da Seda, sem formalizar

A Rota da Seda, projeto chinês de ligação da América do Sul ao Pacífico por meio de ferrovia, deverá ser central no debate. A China tem insistido para que o Brasil, maior e mais estratégico país do subcontinente, entre formalmente na chamada "Iniciativa do Cinturão e Rota" (BRI, na sigla em inglês).

O Brasil tem resistido. Diplomatas e membros do Planalto explicam que é possível estabelecer parcerias ligadas à infraestrutura e à ferrovia, sem necessariamente integrar formalmente o programa, o que criaria uma série de enclaves e responsabilidades, inclusive políticas.

Deverão ser assinados atos que margeiam a iniciativa. São esperados parceria e investimentos em ferrovias brasileiras, nas áreas de energia e tecnologia e no agronegócio —um dos setores que mais se beneficiariam da ligação com o Pacífico. Parte desses assuntos já foi tratada durante a última visita da comitiva brasileira a Pequim, liderada por Rui Costa, no fim de outubro.