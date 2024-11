Wall Street fecha sem tendências definidas: Dow Jones +0,32%, Nasdaq -0,11%, S&P 500 estável

Entre os valores da economia tradicional, a Ford registrou queda de 2,9% após anunciar 4.000 demissões na Europa, particularmente na Alemanha e na Grã-Bretanha.

As gigantes do setor automotivo nos Estados Unidos informaram, nesta quarta, que poderiam reduzir o ritmo de produção de veículos elétricos, enquanto esperam o retorno à Casa Branca do republicano Donald Trump, ansioso por reverter as iniciativas pró-clima do governo de Joe Biden.

