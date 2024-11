Defesa Civil de Gaza afirma que 22 pessoas morreram em bombardeio israelense

O bombardeio atingiu uma área a quase 100 metros do hospital Kamal Adwan, no limite entre as duas cidades mencionadas, segundo os moradores.

A Defesa Civil e o Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo movimento islamista palestino Hamas, ainda não anunciaram um balanço para este segundo ataque.

"Há dezenas de mortos e desaparecidos sob os escombros", declarou à AFP Hosam Abu Safiyeh, diretor do hospital, um dos poucos que permanece operacional no norte de Gaza, de forma muito parcial.

"Corpos destroçados chegam ao hospital", acrescentou, antes de destacar que a busca por cadáveres continua. "Mas não há ambulâncias, o sistema de saúde está colapsado no norte de Gaza", disse.

Questionado pela AFP sobre os dois bombardeios, o Exército israelense não fez comentários até o momento.

O Exército israelense iniciou uma nova grande ofensiva no norte do território palestino em outubro, o que provocou mais de mil mortes, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. O objetivo, segundo as forças de defesa israelenses, é impedir que os milicianos do Hamas se reagrupem nesta área.