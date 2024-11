Europa registra primeira extinção provável de uma ave desde que existem controles

O maçarico-de-bico-fino, um pássaro migratório, está provavelmente extinto, o que seria o primeiro desaparecimento de uma ave na região abrangendo Europa, Norte da África e Ásia Ocidental desde que existem controles sobre biodiversidade, indicou a Liga para a Proteção das Aves (LPO) nesta quinta-feira (21).

Segundo um artigo publicado em 17 de novembro na revista ornitológica IBIS, o maçarico-de-bico-fino, com plumagem clara e bico curvado, não tem sido visto com certeza desde 1995 no Marrocos, apesar das grandes investigações realizadas desde então.

Seguindo as regras da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), ele é considerado extinto com uma probabilidade de 96%, escrevem os autores.