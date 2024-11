PSG põe seu futuro em jogo na Champions diante do Bayern em Munique

E, nesta fase da competição, cada ponto e cada gol contam para ganhar posições e ter mais chances de cruzar com um rival 'a priori' mais acessível nas rodadas de mata-mata.

Assim, o atual líder do Campeonato Francês deverá começar por melhorar seus números ofensivos (soma três gols em quatro partidas, dois deles por erros do goleiro).

A hipótese de uma eliminação na primeira fase, inédita desde que foi adquirido por um fundo do Catar em 2011, não é cogitada por ora no PSG, embora seu treinador espanhol reconheça "o perigo" no qual sua equipe se encontra depois da derrota para o Atlético de Madrid no último segundo (2 a 1) em 6 de novembro.

- Bayern também precisa vencer -

É em meio a essas dúvidas e a essa pressão que o jovem PSG, órfão de estrelas consagradas depois da saída de Kylian Mbappé, visita nesta terça o estádio Allianz Arena, um dos feudos mais inexpugnáveis da Europa, para desafiar o Bayern de Munique.

Mas o gigante bávaro está em processo de evolução sob as ordens de seu novo técnico, o ex-jogador belga Vincent Kompany. O 'Recordmeister' é apenas o 17º na classificação da Champions com duas vitórias e duas derrotas.