Israel se pronuncia sobre acordo de cessar-fogo com o Hezbollah

O gabinete de segurança israelense deve decidir, nesta terça-feira (26), se concorda com um cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano, após dois meses de guerra aberta com o movimento islamista pró-Irã.

Apesar da possibilidade de trégua, Israel continua bombardeando os redutos do Hezbollah, em particular nos subúrbios ao sul de Beirute. Na segunda-feira, pelo menos 31 pessoas morreram em todo o país, segundo as autoridades.

Israel e o movimento libanês, apoiado pelo Irã, entraram em guerra aberta no final de setembro, após meses de confrontos.