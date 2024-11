Presidente da COP29 acusa países ricos de acordo 'imperfeito'

O financiamento foi a principal questão para as quase 200 nações reunidas em Baku.

Os países ricos não conseguiram cumprir a meta anterior dentro do prazo, minando a confiança no processo climático da ONU.

A COP29 estabeleceu uma meta mais ampla de 1,3 trilhão de dólares (7,5 trilhões de reais) por ano até 2035 para ajudar as nações em desenvolvimento a financiar sua transição energética e se preparar para o agravamento dos impactos climáticos.

O acordo prevê que os 300 bilhões de dólares mobilizados pelas nações ricas serão combinados com fundos do setor privado e de instituições financeiras, como o Banco Mundial, para atingir essa soma maior.

No entanto, Babayev concordou com as nações em desenvolvimento que "a contribuição do mundo industrializado foi muito baixa e que a participação do setor privado foi muito teórica".

O novo texto afirma que as nações desenvolvidas "assumirão a liderança", mas dá a entender que outras poderiam participar.