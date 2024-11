Real Madrid visita Liverpool em clássico da rodada da Champions

A última vitória dos "Reds" aconteceu há mais de 15 anos, no jogo de volta das oitavas de final da Champions na temporada 2008/2009.

Naquele jogo, o Liverpool atropelou por 4 a 0 em Anfield, depois de também ter vencido a ida no Santiago Bernabéu por 1 a 0.

Desde então, o time merengue dominou os duelos entre ambas as equipes, com destaque para as finais da Champions de 2018 (3 a 1) e 2022 (1 a 0), ambas com o alemão Jürgen Klopp à frente do time inglês.

O último confronto aconteceu nas oitavas de final da temporada 2022/2023: na ida, o Liverpool abriu 2 a 0 em Anfield aos 14 minutos, mas o Real Madrid virou e goleou por 5 a 2. Na volta, o time espanhol venceu em casa por 1 a 0.

"Eles podem vencer dominando completamente o adversário, mas se for um jogo mais difícil, eles sempre encontram uma maneira de vencer ou avançar para a próxima fase, o que os torna tão especiais", disse o técnico do Liverpool, Arne Slot.

Slot, sucessor de Klopp que soma 16 vitórias em 18 jogos à frente dos "Reds", espera aproveitar o grande momento dos seus jogadores para quebrar a escrita contra o Real Madrid.