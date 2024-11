Força Aérea dos EUA afirma que drones foram avistados sobre suas bases militares na Inglaterra

O porta-voz do Pentágono, major-general Patrick Ryder, disse que os militares dos EUA estavam tratando os incidentes com seriedade.

"Os líderes das instalações determinaram até agora que nenhuma dessas incursões impacta os residentes das bases, as instalações ou os ativos que temos nessas bases", disse Ryder.

Ele afirmou que pequenos drones são relativamente comuns e que era muito cedo para tirar conclusões sobre se foram enviados por amadores ou não.

No entanto, uma autoridade dos EUA, que falou sob a condição de anonimato, disse que não parecia que os drones eram obra de amadores e pareciam ser coordenados, mas acrescentou que os militares dos EUA continuariam investigando.

Um porta-voz do Ministério da Defesa do Reino Unido disse que eles “levam as ameaças a sério e mantêm medidas robustas” nos locais de defesa.

“Estamos apoiando a resposta da Força Aérea dos EUA”, acrescentou o porta-voz.