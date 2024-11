Petróleo fecha estável antes de reunião da Opep+

A produção, por sua vez, subiu para 13,49 milhões de barris diários (mbd) em comparação com 13,2 mbd na semana anterior, um nível próximo ao recorde de 13,5 mbd.

Esse aumento pode ter causado preocupação entre os operadores, que temem uma oferta excessivamente abundante no próximo ano, combinada com uma demanda menos dinâmica do que o esperado.

