Direitos Já! faz ato em defesa de instituições diante de tentativa de golpe

Um ato virtual para debater a tentativa de golpe de Estado que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro deve reunir 31 políticos nesta quinta-feira (28). A organização é do movimento "Direitos Já", que conta com lideranças de 16 partidos.

O que aconteceu

Plano de assassinato e tentativa de golpe motivou o ato. Segundo a organização do "Direitos Já", após a tentativa da abolição violenta do Estado Democrático de Direito — que incluía o assassinato do presidente, do vice e do ministro Alexandre de Moraes — se tornar pública, o sociólogo Fernando Guimarães, coordenador do grupo, organizou o encontro. O 11º ato do Fórum pela Democracia conta com o apoio de 16 partidos.

Onze lideranças de partidos confirmaram presença. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB-SP), que era alvo de plano de assassinato dos golpistas, como revelado pela PF (Polícia Federal), é uma das autoridades que vai registrar uma fala durante o ato. O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, do Cidadania, Comte Bittencourt, e do Avante, Luis Tibé, são alguns dos líderes confirmados.