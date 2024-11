Artistas mulheres em Cuba levantam a voz contra a violência e o racismo

De acordo com o mesmo observatório, 60 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2023. Esse número coloca a ilha caribenha em décimo sexto lugar entre 36 países da América Latina e do Caribe, de acordo com um relatório da Cepal.

No entanto, o coletivo independente Yo sí te creo en Cuba documentou 89 feminicídios em 2023.

Esse contexto inspira as mulheres artistas a explorar diferentes formas de discriminação.

"Muitas dessas artistas, até certo ponto, tiveram experiências, próprias ou próximas de violência, que não é apenas física", mas se expressa até mesmo na forma de obstáculos à exibição de seu trabalho.

"Às vezes, a violência de gênero significa que você não pode expor", explica Alay Fuentes, historiadora de arte e curadora da exposição.

- "Dar-te à luz".

Em um ato de irmandade e cumplicidade, artistas femininas consagradas compartilham a exposição com iniciantes e até mesmo com uma artista censurada por desafiar os limites do que é permitido na ilha.