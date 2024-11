COP16 da biodiversidade será retomada em fevereiro em Roma

As negociações foram prorrogadas por uma noite adicional, mas a presidência colombiana do evento não conseguiu o consenso necessário.

"Nas próximas semanas, e durante nossa reunião em Roma em fevereiro, trabalharei com as partes para construir a confiança e o consenso necessários para alcançar a paz com a natureza", afirmou Susana Muhamad, ministra do Meio Ambiente da Colômbia e presidente da COP16, no comunicado.

Ela acrescentou que garantir um acordo financeiro chave "será central para nossos esforços".

