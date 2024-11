Tempos difíceis para as democracias liberais após ano eleitoral recorde

Se ele implementar seu programa, o país "viverá o ataque mais violento aos contrapoderes e às liberdades civis de sua história em tempos de paz", afirma o pesquisador americano Larry Diamond na revista Foreign Affairs.

"Estamos em um momento perigoso, e não apenas nos Estados Unidos", confirma Max Bergmann, do think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS).

O modelo democrático construído em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial, e consolidado com a queda do bloco soviético no final do século XX, está em retrocesso nas últimas duas décadas.

E parece cada vez mais ameaçado, de acordo com um relatório da organização americana Freedom House, que alerta para o aumento da violência e da manipulação que obscureceu várias eleições.

- Países ingovernáveis -

O ano de 2024 viu sem surpresas a reeleição de autocratas "rígidos", como Vladimir Putin na Rússia (com 87% dos votos) e Ilham Aliyev no Azerbaijão (mais de 90%), bem como Nicolás Maduro na Venezuela, com 52% dos votos de acordo com a autoridade eleitoral, apesar de a oposição reivindicar a vitória.