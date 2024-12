Milícias pró-Iraque entram na Síria para ajudar o governo a combater rebeldes

Os grupos de milícias regionais aliados do Irã têm sido essenciais para o sucesso das forças pró-governo em confrontos com os rebeldes que se levantaram contra o presidente Bashar al-Assad em 2011, e há muito tempo eles mantêm bases na Síria.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse na segunda-feira que as Forças Armadas da Síria são capazes de enfrentar os rebeldes, mas, referindo-se aos grupos de milícias regionais apoiados por Teerã, acrescentou que "os grupos de resistência ajudarão e o Irã fornecerá todo o apoio necessário".

Aviões de guerra do governo sírio e da Rússia intensificaram os ataques na segunda-feira em áreas controladas pelos rebeldes no noroeste do país, segundo moradores e equipes de resgate, incluindo um ataque a um acampamento de pessoas deslocadas que matou sete pessoas.

O ataque relâmpago dos rebeldes na semana passada pegou muitos na região desprevenidos, dando a Assad seu maior golpe em anos e reacendendo um conflito que parecia travado há anos depois que as linhas de frente da guerra civil se estabilizaram em 2020.