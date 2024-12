Inflação nos EUA segue rumo à meta apesar de obstáculos, diz responsável do Fed

No entanto, por mais perto que tenha chegado da meta de 2%, ainda não a alcançou e, de fato, os preços se recuperaram ligeiramente em outubro, por vários fatores, como o custo de habitação e alojamento.

Em um ensaio publicado nesta segunda-feira, o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que a instituição estava no caminho correto.

"Acho que a inflação segue no seu caminho, embora seja acidentado, rumo ao objetivo" de 2%, disse Bostic, que este ano é membro com direito a voto no comitê de política monetária.

"Não vejo os obstáculos recentes como um sinal de que o progresso rumo à estabilidade de preços tenha se estancado por completo", disse.

O mercado vê uma probabilidade de 63% de um corte adicional de 0,25% da taxa de juros por parte do Fed no fim deste mês, e de 35% de que faça uma pausa, segundo dados do CME Group.

Se o Fed seguir adiante com o corte, a taxa de juros de referência ficará entre 4,25% e 4,50%.