Leverkusen elimina Bayern nas oitavas da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen, atual campeão da Copa da Alemanha, venceu o Bayern de Munique fora de casa por 1 a 0 nesta terça-feira (3) e eliminou nas oitavas de final o time bávaro, que jogou mais de 70 minutos com um homem a menos pela expulsão do goleiro Manuel Neuer.

O Leverkusen aproveitou a superioridade numérica para fazer o gol da vitória no segundo tempo com Nathan Tella emendando de cabeça um cruzamento do espanhol Álex Grimaldo (69').

Até então, o Bayern estava há quase uma hora segurando o empate depois da expulsão de Neuer, a primeira do veterano goleiro depois de mais de 850 jogos na carreira.