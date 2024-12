Israel e Hezbollah trocam acusações de violação da trégua no Líbano

- Bombardeios em plena trégua -

"Prometemos agir contra qualquer violação do cessar-fogo, e é exatamente isso que faremos", declarou o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz.

Haverá uma "resposta contundente" aos disparos do Hezbollah "contra um posto [do exército israelense] no monte Dov", escreveu na rede social X, o nome israelense para as Fazendas de Shebaa, na fronteira entre o Líbano e a meseta síria do Golan, anexada por Israel.

Desde a entrada em vigor da trégua, vários bombardeios israelenses foram registrados no Líbano. O Hezbollah, até o momento, não havia anunciado nenhuma resposta.

Um drone israelense foi direcionado nesta segunda-feira contra um posto do exército libanês em Hermel, uma região do vale de Bekaa, no leste do Líbano, uma área muito distante da fronteira com Israel. O ataque deixou um ferido entre os militares, segundo o exército.

Um homem morreu em um bombardeio israelense com drone no povoado de Maryayún, no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde.