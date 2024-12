Báculo, oitava e homilia: um pequeno glossário religioso para a reabertura de Notre-Dame

No sábado, 7 de dezembro, por outro lado, para a primeira cerimônia de reabertura, será realizado um simples ofício, sem a celebração da Eucaristia (ou seja, sem comunhão).

Imaculada Conceição

A reabertura de Notre-Dame coincide com a festa da Imaculada Conceição, celebrada pela Igreja Católica no dia 8 de dezembro (e no dia 9, quando o dia 8 cai em um domingo).

"Contrariamente à crença popular, este dogma não se refere à concepção virginal de Jesus por Maria, mas ao privilégio divino segundo o qual a Virgem Maria nasceu preservada do pecado original", explica a diocese de Paris.

Báculo

No início das cerimônias de sábado, 7 de dezembro, o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich, baterá nas portas fechadas da catedral com seu báculo, um bastão que simboliza sua missão pastoral, com uma extremidade curva em forma de voluta.