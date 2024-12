Biden visita Angola para reafirmar ambições americanas na África

No final do dia, Biden fará um discurso no Museu Nacional da Escravidão, nos arredores da capital.

Angola foi um importante fornecedor de escravizados para o comércio transatlântico para as Américas.

Os Estados Unidos anunciaram em um comunicado que destinarão mais de 200.000 dólares para apoiar a restauração e preservação do prédio, que foi propriedade de um comerciante de escravizados.

Na segunda-feira à noite, Biden se reuniu com Wanda Tucker, descendente da primeira criança escravizada nascida nos Estados Unidos, cujos pais, transportados para a Virgínia em 1619, eram originários do território que hoje faz parte de Angola.

Na quarta-feira, Joe Biden viajará para Lobito, uma cidade portuária a cerca de 500 quilômetros ao sul de Luanda, para destacar o principal projeto de sua presidência na África: o "Corredor do Lobito".

Lá, ele se reunirá com líderes da República Democrática do Congo, Zâmbia e Tanzânia, os outros países envolvidos no projeto ferroviário que visa transportar matérias-primas estratégicas, como cobre e cobalto, para o porto de Lobito.