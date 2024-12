Oposição sul-coreana pede renúncia do presidente após o fim da lei marcial

O principal partido da oposição da Coreia do Sul pediu nesta quarta-feira (4, data local) a renúncia do presidente Yoon Suk Yeol ao acusá-lo de insurreição depois que ele tentou decretar a lei marcial no país.

"Embora se suspenda a lei marcial, é impossível evitar as acusações de insurreição", afirmou em comunicado o líder do Partido Democrático, Park Chan-dae. "Ele deve renunciar", acrescentou.

