Macron pode cair? Com provável derrubada do governo francês, o que acontecerá?

Virar à esquerda?

A NFP - formada por socialistas, ecologistas, comunistas e o partido de esquerda radical A França Insubmissa (LFI) - venceu as eleições parlamentares sem maioria, mas Macron se recusou a nomear sua candidata, a economista Lucie Castets, como primeira-ministra.

Embora Castets tenha dito na terça-feira que está "pronta para governar", os socialistas defenderiam a proposta de um pacto "sem censura", com acordos pontuais com todos os outros partidos, exceto a extrema direita, mas com um governo de esquerda.

Essa abertura entra em conflito com a posição da LFI, que defende "aplicar o programa e somente o programa" da Nova Frente Popular, apesar do fato de que esse cenário implicaria em uma rápida censura.

O líder dos socialistas, Olivier Faure, também rejeitou um governo liderado pelo ex-primeiro-ministro socialista Bernard Cazeneuve, que deixou o partido e rejeita qualquer acordo com a LFI.

Um governo tecnocrático?

Outra possibilidade seria a nomeação de um governo tecnocrático até as próximas eleições legislativas, um dispositivo usado na Itália em várias ocasiões para superar crises políticas.