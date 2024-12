Presidente do Chile anuncia que será pai pela primeira vez

O presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou que será pai com sua companheira, uma química ambiental que trabalha na Divisão de Mudança Climática do Ministério do Meio Ambiente.

"A vida e seus big bangs. Você trará junho a cada primavera, 'puntito'", escreveu Boric em uma postagem conjunta no Instagram à meia-noite de terça-feira com sua namorada, Paula Carrasco, na qual eles mostraram um ultrassom do bebê.

"Em sua espera, e sempre, daremos o nosso melhor para que o Chile em que você viva seja mais justo e mais feliz", acrescentou o presidente de 38 anos em uma publicação que recebeu milhares de 'curtidas' e comentários nesta quarta-feira.