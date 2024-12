Vida na Síria continua sem Assad

Cautelosos, mas felizes por poderem voltar a sair, os habitantes de Damasco se animaram nesta terça-feira (10) a deixar suas casas para fazer compras no mercado ou sentar-se nos cafés, dois dias após uma coalizão de grupos rebeldes tomar a capital síria.

Na cidade onde homens armados com uniformes substituíram soldados e policiais do governo de Bashar al Assad, deposto no domingo, a vida está lentamente voltando ao normal.

"Tínhamos muitos medos e estávamos muito tensos, mas decidimos sair e retomar nossa vida normal", diz Rania Diab, uma médica de 64 anos, que se encontrou com amigos em um café no distrito de Qassaa pela primeira vez desde a queda do governo.