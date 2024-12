Vitória turca, derrota do Irã: quem ganha e quem perde com queda de Assad

A tentativa do Irã de seguir influente na Síria também pode aumentar a frustração da população iraniana com o governo. O sociólogo Saeed Peyvandi analisa que a queda de Assad pode expor a erosão do "contrato social" entre o Estado iraniano e seus cidadãos. Segundo o professor, o abismo crescente entre a elite governante e o público refletiria uma crise mais ampla de legitimidade que o regime frequentemente enfrenta.

Vladimir Putin, presidente da Rússia, é outro líder internacional que saiu derrotado do conflito. Após especulações, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou nesta segunda-feira (9) que o ditador Bashar al-Assad recebeu asilo em Moscou.

A saída de Assad remove um bastião do qual Irã e Rússia detinham o poder no Oriente Médio. O pai de Assad, Hafez al-Assad, ficou do lado da União Soviética para tentar alcançar a paridade com Israel, apoiado pelos EUA.

Apesar da derrota, iranianos e russos fizeram sinalizações nesta segunda a favor de um diálogo com os rebeldes. "É prematuro falar sobre isso ainda [visita de membros do HTS a instalações russas na Síria]", disse Peskov. "Tudo isso é assunto para ser discutido com aqueles que estarão no poder na Síria, acrescentou.

Já o Irã falou em "evitar uma trajetória hostil". "A principal preocupação do Irã é se o sucessor de Assad afastará a Síria da órbita de Teerã", disse uma autoridade iraniana. "Esse é um cenário que o Irã quer evitar", completou.

*com informações da DW e Reuters