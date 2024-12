Com queda de Assad na Síria, primeiro-ministro concorda em entregar poder a rebeldes

Presos políticos foram libertados das prisões sírias. O regime anterior era conhecido por sua severidade no tratamento dos prisioneiros políticos.

Refugiados sírios começam a retornar aos seus lares. Países europeus suspenderam pedidos de asilo enquanto aguardam maior clareza sobre a situação em Damasco.

Governos regionais buscam estabelecer novos laços com os insurgentes. O Catar iniciou contatos com o HTS e planeja dialogar com Bashir; os EUA também estão se comunicando com grupos sírios por meio de intermediários.