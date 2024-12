Bolivianos votam com desconfiança para escolher altos juízes em uma eleição atípica

"O desprestígio (do sistema de Justiça) está mais alto do que nunca. Acreditava-se que as eleições judiciais poderiam, de alguma forma, mudar essa situação, mas não foi assim", explica à AFP a cientista política Ana Lucía Velasco.

Nas cidades mais importantes do país, 85% da população confia pouco ou nada no sistema de Justiça, segundo uma pesquisa da Ipsos.

"Sempre houve desconfiança, mas nunca como nesta época. A incerteza chegou ao máximo", opina Justo Arce, um aposentado de 72 anos que não pretende votar.

Essas são as chaves de um processo que busca renovar, de forma acidentada, os mais altos cargos de uma instituição que perdeu a confiança dos cidadãos.

- Caminho acidentado -

Neste domingo, 7,3 milhões de cidadãos escolherão 38 autoridades - titulares e suplentes - do Tribunal Constitucional, do Tribunal Supremo de Justiça, do Conselho da Magistratura e do Tribunal Agroambiental.