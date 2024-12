Equador rejeita pedido da Venezuela para dar salvo-conduto a ex-vice-presidente

O Equador rejeitou o pedido da Venezuela para conceder um salvo-conduto ao ex-vice-presidente Jorge Glas, atualmente preso, em troca de o governo venezuelano fazer o mesmo com seis opositores ao chavismo refugiados na embaixada da Argentina em Caracas, afirmou nesta quarta-feira (18) a chanceler Gabriela Sommerfeld.

Glas, que foi vice-presidente do Equador durante o governo socialista de Rafael Correa (2007-2017) e tinha fortes vínculos com Hugo Chávez, está preso em Guayaquil e se encontra no centro de uma disputa diplomática entre Equador e México.

Em abril, a polícia equatoriana invadiu a embaixada mexicana em Quito, onde Glas estava asilado, para prendê-lo em razão de um caso de peculato.